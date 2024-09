5 сен 2024



Новая песня THAW



"The Great Devourer" , новая песня группы THAW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Fading Backwards, выход которого запланирован на 25 октября на Agonia Records:



"The Great Devourer"

"A Place Where Repetition Dwells"

"Wartenberg Wheel"

"In The Laughter and the Stride"

"Dissociate Me/Spreader Bar"

"Moral Justification Of Selfishness"











