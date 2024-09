сегодня



Видео с текстом от DEATHFIEND



DEATHFIEND опубликовали официальное видео с текстом на песню “Relive The Torment" feat. Mark “Barney” Greenway, которая включена в выходящий 20 сентября ЕР Dark Rising:



"Plague Race"

"Outliers"

"Earth Defiled"

"Dark Rising"

"Age of Mistrust"

"Relive The Torment" (feat. Mark “Barney” Greenway)

"Watch Them Crawl"

"Forget Mankind Desecration Ritual"

"Embrace The Flame"











