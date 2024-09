сегодня



Три альбома HADES выйдут на виниле



Brutal Planet Records объявили о планах выпуска трех альбомов HADES на виниле — Saviorself, The Downside и The Lost Fox Studio Sessions.



«Я знаю, что большинство людей считают «Resisting Success» своим любимым альбомом Hades, но для меня это, вероятно, «The Downside». Я считаю, что Alan (Tecchio) и Ed Fuhrman были на вершине своего мастерства», — говорит основатель Hades, Dan Lorenzo.



«Сейчас я сосредоточен на Patriarchs In Black (его проект с бывшим барабанщиком Type O Negative Johnny Kelly и несколькими вокалистами), но я всегда рад, когда Hades получают хоть какое-то признание, и Brutal Planet проделали отличную работу, выпуская эти пластинки».







+0 -0



просмотров: 80