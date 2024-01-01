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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 57
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Hades

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13 апр 2010 : 		 Сын гитариста HADES основал дэт-металлическую группу

24 мар 2008 : 		 DVD от HADES в сети
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Три альбома HADES выйдут на виниле



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Brutal Planet Records объявили о планах выпуска трех альбомов HADES на виниле — Saviorself, The Downside и The Lost Fox Studio Sessions.

«Я знаю, что большинство людей считают «Resisting Success» своим любимым альбомом Hades, но для меня это, вероятно, «The Downside». Я считаю, что Alan (Tecchio) и Ed Fuhrman были на вершине своего мастерства», — говорит основатель Hades, Dan Lorenzo.

«Сейчас я сосредоточен на Patriarchs In Black (его проект с бывшим барабанщиком Type O Negative Johnny Kelly и несколькими вокалистами), но я всегда рад, когда Hades получают хоть какое-то признание, и Brutal Planet проделали отличную работу, выпуская эти пластинки».

HADES - Three Albums Get First-Ever Vinyl Release




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