сегодня



JOE ELLIOTT, MIKE TRAMP, CHIP Z'NUFF на новом альбоме BLACK EYED SONS



Группа BLACK EYED SONS, в состав которой входят участники THE QUIREBOYS и DOWN 'N' OUTZ , выпустят новую пластинку, Cowboys In Pinstriped Suits, 28 января:



"Lie To Me"

"Medicine" with Josh Todd, Stevie D (Buckcherry)

"Foolin' Yourself" with Steve Conte (NY Dolls, Mike Monroe), KYF Brewer (Company Of Wolves/Barley Juice)

"Autumn Reigns" with Charlie Starr (Blackberry Smoke)

"Cowboys In Pinstriped Suits" with Joe Elliott (Def Leppard), Ryan Roxie (Alice Cooper), Chip Z’nuff (Enuff Z’nuff)

"Don't Throw Me In The Corner" with Chip Z’nuff (Enuff Z’nuff)

"Your True Colours" with Mike Tramp (White Lion)

"Savoir Faire" with Alan Clayton (Dirty Strangers), Steve Conte (NY Dolls, Mike Monroe), Chris Johnstone (Quireboys)

"Dig Me Out Of This Hole" with Scotti Hill (Skid Row)

"So Glorious" with Dan Reed (Dan Reed Network)

"Can't Put Your Arms Around A Memory" with Ryan Roxie (Alice Cooper)







