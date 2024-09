сегодня



Новое видео THE WRING



"The Nail", новое видео группы THE WRING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nemesis, выходящего 27 сентября на Wormholedeath:



“Badlands”

“The Nail”

“Blur”

“The Sword”

“Before I Disappear”

“Welshrats”

“Dark Passenger”

“Nemesis”







+0 -0



просмотров: 53