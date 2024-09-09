Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK 13
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческ... 12
*PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
[= ||| все новости группы



*

New Skeletal Faces

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

NEW SKELETAL FACES на Peaceville Records



zoom
NEW SKELETAL FACES сообщили о заключении контракта с лейблом Peaceville Records, на котором в этом году выйдет новый альбом, Until The Night:

«Для нас большая честь присоединиться к команде Peaceville, и мы считаем, что лучшего пристанища для NSF не найти. Находясь рядом с самыми яркими артистами, которых породила эта земля, мы с нетерпением ожидаем возможности объединиться и распространить наш извращенный взгляд на то, какой должна быть тьма в рок-н-ролле».

NEW SKELETAL FACES Signs With Peaceville Records




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 сен 2024
Schizo_Deluxe
Дичь просто ебейшая

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом