NEW SKELETAL FACES на Peaceville Records



NEW SKELETAL FACES сообщили о заключении контракта с лейблом Peaceville Records, на котором в этом году выйдет новый альбом, Until The Night:



«Для нас большая честь присоединиться к команде Peaceville, и мы считаем, что лучшего пристанища для NSF не найти. Находясь рядом с самыми яркими артистами, которых породила эта земля, мы с нетерпением ожидаем возможности объединиться и распространить наш извращенный взгляд на то, какой должна быть тьма в рок-н-ролле».







