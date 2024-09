10 сен 2024



Новое видео NEST OF PLAGUES



Blood Marks, новое видео NEST OF PLAGUES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Hellsolation,” выпущенного шестого сентября:



1. Blackened Sky

2. Dear Abyss

3. Mundane

4. Blood Marks

5. All Hail The Rat God

6. Kill The Kings

7. Suffer Together

8. Hell Is A Place On Earth

9. Circle

10. Supreme

11. Hellsolation







