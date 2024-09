сегодня



Новое видео THECITYISOURS



‘Psycho’, новое видео THECITYISOURS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Will You Still Love Me?, релиз которого намечен на тридцать первое января:



1. Shame

2. In The Dark

3. Hot Mess

4. Sugar

5. Dopamine

6. Freak Like You

7. Work It Out (If You Let Me)

8. Hush! Hush!

9. Psycho

10. I See You

11. Can You Feel It? https://thecityisours.bigcartel.com/







