10 сен 2024



Новая песня BLESS THE DEAD



"Slip Away", новая песня группы BLESS THE DEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома We Create This, выход которого состоялся девятого августа на Wormholedeath Records:



"755"

"DFK"

"Dead Hearts"

"No Clue What For"

"Tracks In The Dust"

"Swinger"

"Slip Away"

"Wander"

"Watching Them Fall"

"Sorry My Dude" https://www.blessthedead.com







просмотров: 104