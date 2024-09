сегодня



Новое видео SYMPHONY OF HEAVEN



Portent of Flame, новое видео SYMPHONY OF HEAVEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома , "Ordo Aurum Archeia", выход которого намечен на 25 октября на Shadow Government Records. https://symphony-of-heaven.com







