Сборник лучшего от H.I.M.



Группа H.I.M. 25 октября выпустит сборник лучших песен, получивший название "When Love and Death Embrace - The Best of HIM 1997-2003":



01. Right Here In My Arms

02. The Funeral Of Hearts

03. Your Sweet Six Six Six

04. Heartache Every Moment

05. Buried Alive By Love

06. Wicked Game

07. Join Me In Death

08. In Joy And Sorrow

09. Soul On Fire

10. Pretending

11. Gone With The Sin

12. (Don't Fear) The Reaper

13. Poison Girl

14. Close To The Flame

15. The Sacrament

16. When Love And Death Embrace







