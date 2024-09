сегодня



Новая песня DEIVOS



"Sermon Of Hypocrisy", новая песня группы DEIVOS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Apophenia, выход которого запланирован на 18 октября:



"Feretory"

"My Sacrifice"

"Sermon Of Hypocrisy"

"De Materia Turpi"

"Revelations"

"The Great Day Of His Wrath"

"Apophenia"

"Maelstrom Of Decay"

"Persecutor"











