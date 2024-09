сегодня



Новое видео AMPUTATE



Malevolent Manifestation, новое видео AMPUTATE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Abysmal Ascent”, релиз которого намечен на 11 октября:



I Am Genocide

Abysmal Ascent

Malevolent Manifestation

Cavernous Temple Of The Absurd

Hybrid Organism

Extractive Monolith

Sepulcro

Venomous Prophecies

Visceral Dominion

Perpetuum http://amputate.bandcamp.com/







