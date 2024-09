сегодня



Новое видео HATE ANGEL



“Morningstar”, новое видео HATE ANGEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Extinction Ritual,” релиз которого намечен на 25 октября:



1 Orkdal 1977

2 Crawling From The Grave

3 Music Of Torture

4 Blood & Silver

5 Tyr Blot

6 Morningstar

7 Kill The King

8 Extinction Ritual https://www.hateangel.com/







