Новая песня LUUSÄKKI



"Statue In Uniform", новая песня LUUSÄKKI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Luusäkki:



Penned in Water

Gangrene

Spit Shined Pig Skin

Mai-Dun

Fifth of the Fifth Columns

Statue in Uniform

Suzerain

Hyena

Death Cult

All Hallows

City of God







