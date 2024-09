14 сен 2024



Новая песня BATTLESWORD



Memento, новая песня BATTLESWORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “(XX)V – Of Tales And Tragedies”, выход которого намечен на 26 сентября этого года:



01. The Apparition

02. Memento (te hominem esse)

03. Break The Seven Seals

04. Brethren Of The Sword

05. Into The Maelstrom Of Old

06. Follow The Deathbird’s Call

07. Obsidian Faces

08. Storm Of The Coffin-born

09. The Days That Never Were

10. You Are The Fire

11. A New Hope https://www.battlesword.de/







