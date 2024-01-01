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Against the Plagues

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16 сен 2024 : 		 Новое видео AGAINST THE PLAGUES

22 дек 2015 : 		 Новый альбом AGAINST THE PLAGUES доступен для прослушивания

20 окт 2015 : 		 AGAINST THE PLAGUES нашли гитариста

21 сен 2015 : 		 AGAINST THE PLAGUES приступили к записи

22 июл 2015 : 		 AGAINST THE PLAGUES на Non Serviam Records

12 янв 2015 : 		 Новое видео AGAINST THE PLAGUES

7 янв 2015 : 		 Новая песня AGAINST THE PLAGUES

12 дек 2014 : 		 Новый ЕР AGAINST THE PLAGUES выйдет в январе

17 янв 2014 : 		 AGAINST THE PLAGUES сменили гитариста

14 дек 2012 : 		 Новый миньон AGAINST THE PLAGUES доступен для прослушивания

31 май 2012 : 		 Название и трек-лист нового альбома AGAINST THE PLAGUES

25 окт 2011 : 		 Новая песня AGAINST THE PLAGUES

4 май 2011 : 		 Бывший басист BEHEMOTH/VADER в AGAINST THE PLAGUES

22 янв 2011 : 		 AGAINST THE PLAGUES: новости из студии

30 авг 2010 : 		 AGAINST THE PLAGUES начали работу над новым диском

13 апр 2010 : 		 Первое видео AGAINST THE PLAGUES
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Новое видео AGAINST THE PLAGUES



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"Calculated Treason", новое видео группы AGAINST THE PLAGUES, доступно для просмотра ниже.

«Со времени объявления перерыва в 2016 году мы нашли время, чтобы перезарядиться, перезагрузиться и обновить свое мышление. Длительный перерыв помог нам решить все прошлые проблемы группы, а также обдумать ее будущее. И вот, наконец, мы рады объявить о нашем возвращении!

Мы очень рады представить Zion Meagher в качестве нового вокалиста Against the Plagues! Он очень хорошо известен на чикагской метал-сцене, будучи участником таких легендарных групп, как Nachtmystium, Disinter или Forest of Impaled. Для нас большая честь работать с таким профессиональным музыкантом, который определенно поможет группе достичь наивысшего уровня качества, на который мы способны!

Мы с гордостью представляем наш новый сингл «Calculated Treason», ставший первым из серии песен, которыми мы хотели бы поделиться со всеми вами. Наш новый альбом готов. Его записали и спродюсировали Jeremy Kling (Inhuman Condition, ex-Venom Inc, Overkill) и Taylor Nordberg (Inhuman Condition, Deicide) в Smoke and Mirrors Studio, Spring Hill Florida. Нам не терпится увидеть вашу реакцию и услышать ваши комментарии!»

AGAINST THE PLAGUES Return With New Vocalist And New Video Single




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