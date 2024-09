сегодня



Новое видео AGAINST THE PLAGUES



"Calculated Treason", новое видео группы AGAINST THE PLAGUES, доступно для просмотра ниже.



«Со времени объявления перерыва в 2016 году мы нашли время, чтобы перезарядиться, перезагрузиться и обновить свое мышление. Длительный перерыв помог нам решить все прошлые проблемы группы, а также обдумать ее будущее. И вот, наконец, мы рады объявить о нашем возвращении!



Мы очень рады представить Zion Meagher в качестве нового вокалиста Against the Plagues! Он очень хорошо известен на чикагской метал-сцене, будучи участником таких легендарных групп, как Nachtmystium, Disinter или Forest of Impaled. Для нас большая честь работать с таким профессиональным музыкантом, который определенно поможет группе достичь наивысшего уровня качества, на который мы способны!



Мы с гордостью представляем наш новый сингл «Calculated Treason», ставший первым из серии песен, которыми мы хотели бы поделиться со всеми вами. Наш новый альбом готов. Его записали и спродюсировали Jeremy Kling (Inhuman Condition, ex-Venom Inc, Overkill) и Taylor Nordberg (Inhuman Condition, Deicide) в Smoke and Mirrors Studio, Spring Hill Florida. Нам не терпится увидеть вашу реакцию и услышать ваши комментарии!»











