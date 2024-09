сегодня



Новое видео BOMBUS



“Killer”, новое видео группы BOMBUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Your Blood, выходящего первого ноября на Black Lodge Records:



"Killer"

"The One"

"No Rules"

"Take You Down"

"Your Blood"

"The Beast"

"Leave And Let Die"

"Carmina"

"Lo And Behold"

"Alone"







