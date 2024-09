сегодня



Переиздание GONG выйдет осенью



GONG 27 сентября выпустят переиздание альбома Unending Ascending с восьмистраничным буклетом и шесть ранее нереализованными концертными композициями, запись которых состоялась в Эдинбурге в рамках тура 2024 года.



"Tiny Galaxies"

"My Guitar Is A Spaceship"

"Ship Of Ishtar"

"O, Arcturus!"

"All Clocks Reset"

"Choose Your Goddess"

"Lunar Invocation"

"Asleep Do We Lay"



Bonus tracks:



"My Guitar Is A Spaceship" (Live In Edinburgh, 2024)

"All Clocks Reset" (Live In Edinburgh, 2024)

"Tiny Galaxies" (Live In Edinburgh, 2024)

"Musica Per Aprirci La Mente, Musica Per Aprirci Il Cuore" (Live In Edinburgh, 2024)

"Lunar Invocation" (Live In Edinburgh, 2024)

"Choose Your Goddess" (Live In Edinburgh, 2024)







+0 -0



просмотров: 69