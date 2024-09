сегодня



Новое видео WOLFBRIGADE



"Ways To Die", новое видео группы WOLFBRIGADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Life Knife Death, выход которого состоялся 13 сентября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- White (US)

- 180g Black (EU)

- Orange Marbled (EU - Ltd. 1000)

- 180g Black (EU - Ltd. 500)

- Dark Grey Marbled (EU - Ltd. 500)

- Clear w/ Red/White splatter (EU - Sound Pollution Exclusive Ltd. 200)

- Orange w/ Red Splatter (EU - Evil Greed Exclusive Ltd. 300)

- Orange/Black Dust Splatter (EU - 200)

- Orange/Black Split (EU - TNOR Exclusive - 200)



Трек-лист:



"Ways to Die"

"Disarm or Be Destroyed"

"Life Knife Death"

"A Day in the Life of an Arse"

"Unruled and Unnamed"

"Skinchanger"

"Your God Is a Corpse"

"Nail Bomb"

"Cyanide Messiah"

"Mayhem Mongrel"

"Sea of Rust"

"Age of Skull Fuckery"







