Новое видео 311

"Need Somebody", новое видео группы 311, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Bloom", выходящего 25 октября:



01. You're Gonna Get It

02. Need Somebody

03. Full Bloom

04. Friend

05. Mountain Top

06. New Heights

07. Days Go By

08. Persimmon

09. All You've Seen

10. Braver







