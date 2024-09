сегодня



Новое видео KANONENFIEBER



“Waffenbrüder”, новое видео группы KANONENFIEBER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Die Urkatastrophe, выходящего 20 сентября на Century Media Records в следующих вариантах:



--Ltd. Deluxe transp. sand-dark red colored splattered 2LP Artbook

--Ltd. Deluxe orange-black splattered 2LP Artbook (1000x) from Kanonenfieber

--Ltd. CD Mediabook & Patch

--Ltd. Gatefold transp. orange LP & LP-Booklet

--Ltd. Gatefold transp. olive green-white splattered LP & LP-Booklet (300x) at cmdistro.de

--Ltd. Gatefold transp. bottle green-bone colored-black splattered LP & LP-Booklet (500x) at cmdistro.de and various other retailers

--Ltd. Gatefold transp. violet-black splattered LP & LP-Booklet (300x) at Nuclear Blast and Impericon

--Ltd. Gatefold black-orange-white splattered LP & LP-Booklet (500x) from Kanonenfieber

--Ltd. Gatefold white-orange-black splattered LP & LP-Booklet (500x) from Kanonenfieber

--Ltd. Gatefold translucent ruby LP & LP-Booklet (US version) at centurymedia.store and various other retailers

--Standard CD Jewelcase

--black LP

--Digital Album



Трек-лист:



“Grossmachtfantasie”

“Menschenmühle”

“Sturmtrupp”

“Der Maulwurf”

“Lviv zu Lemberg”

“Waffenbrüder”

“Gott mit der Kavallerie”

“Panzerhenker”

“Ritter der Lüfte”

“Verdun”

“Ausblutungsschlacht”

“Als die Waffen kamen”







