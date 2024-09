сегодня



Видео с текстом от THE FUNERAL PORTRAIT



Voodoo Doll (feat. Eva Under Fire), новая песня группы THE FUNERAL PORTRAIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Greetings From Suffocate City", выход которого состоялся 13 сентября на Better Noise Music:



01. Suffocate City (feat. Spencer Charnas of ICE NINE KILLS)

02. Blood Mother

03. Doom And Gloom

04. Holy Water

05. Dark Thoughts (feat. Danny Worsnop of ASKING ALEXANDRIA)

06. You're So Ugly When You Cry (feat. Bert McCracken of THE USED)

07. Chernobyl

08. Dopamine

09. Voodoo Doll (feat. Eva Under Fire)

10. Happier Than You

11. Alien

12. Generation Psycho

13. Stay Weird

14. Hearse For Two







