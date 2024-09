сегодня



VEIL OF MAYA берут паузу



VEIL OF MAYA опубликовали следующее сообщение:



«Мы приняли трудное решение о том, что VEIL OF MAYA должны уйти в творческий отпуск, и мы не будем участвовать в предстоящих фестивалях и турах.



Мы приносим извинения нашим поклонникам и ценим их поддержку на протяжении многих лет.



Этот перерыв необходим нам для того, чтобы переосмыслить наше будущее, и мы надеемся, что вы нас поймете. Когда придет время, мы сообщим вам, что будет дальше с VEIL OF MAYA.



Мы обязательно вернемся. Спасибо вам еще раз».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 132