Hysteria ft. Half Me, новое видео VICIOUS RAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома »There Is Beauty In Letting Go«, релиз которого намечен на 11 октября. https://viciousrain.com/







