Новый альбом THE BOTTLE DOOM LAZY BAND выйдет осенью



THE BOTTLE DOOM LAZY BAND выпустят новую работу, получившую название “Clans Of The Alphane Moon”, первого ноября на Sleeping Church Records:



Ride The Leviathans

Crawling End

To The Solar System

Castle Made Of Corpses

The Technosorcerer

Flames Of Sagitarius

The Dying Earth https://thebottledoomlazyband.bandcamp.com/





