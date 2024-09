сегодня



Видео с текстом от GARDEN OF STONE



GARDEN OF STONE опубликовали официальное видео с текстом на песню ‘Daydream’, которая взята из нового альбома ‘The Grave Mistake’, релиз которого намечен на 29 ноября:



Visions of the End

Day of Discord

The Prophet

Waiting for the Light

Observer

Paradigm Shift

Unveiled

New Dawn

Daydream

Resolution

Ode to Rage

Insanity







