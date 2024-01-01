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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 12
*Фрагмент нового релиза BEHEMOTH 11
*Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE 11
*Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA 11
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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
[= ||| все новости группы



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Unfaithfull

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| - |

|||| сегодня

Новый альбом UNFAITHFULL выйдет осенью



zoom
UNFAITHFULL выпустят новую работу, получившую название “Architextures”, 17 октября



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