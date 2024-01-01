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Новый альбом WEITE выйдет осенью



Группа WEITE, в состав которой входят Nicholas DiSalvo (Elder, Delving), Michael Risberg (Elder) вместе с Ingwer Boysen (High Fighter) и Ben Lubin (Lawns), выпустит новую работу, получившую название “Oase”, 22 ноября на Stickman Records.





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