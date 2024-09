Новое видео LOVE IS NOISE

сегодня



take.one.minute, новое видео группы LOVE IS NOISE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома TO LIVE IN A DIFFERENT WAY, релиз которого намечен на 14 февраля https://loveisnoise.world/







