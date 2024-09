сегодня



Новое видео AROTTENBIT



"SPECIMEN_SEI_____(PROBE#1262011)", новое видео группы AROTTENBIT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Don’t Know What Chiptune Is”, выходящего четвертого октября на Time To Kill Records:



01. -_SPECIMEN_UNO_____(PROBE#1162011)

02. -_SPECIMEN_DUE_____(PROBE#1292011)

03. -_SPECIMEN_TRE_____(PROBE#1312011)

04. -_SPECIMEN_QUATTRO_(PROBE#1132010)

05. -_SPECIMEN_CINQUE__(PROBE#0542009)

06. -_SPECIMEN_SEI_____(PROBE#1262011)

07. -_SPECIMEN_SETTE___(PROBE#1012010)

08. -_SPECIMEN_OTTO____(PROBE#1082010)

09. -_SPECIMEN_NOVE____(PROBE#0532009)

10. -_SPECIMEN_ZERO____(PROBE#1642024) – (Slayer’s Raining Blood 8-bit cover) https://arottenbit2029.bandcamp.com/







