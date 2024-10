сегодня



Новая песня OPHIDIAN MEMORY



"Fleshbinding Ritual", новая песня группы OPHIDIAN MEMORY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Carrion Lord“, выход которого запланирован на 27 сентября:



01. The Mausoleum

02. Hunger of Your Deceased Deity

03. A Jewel In Gocinia

04. Fleshbinding Ritual

05. Carrion Lord

06. A Murder on Warforged Soil

07. Hollowed

08. Sculptors of Seraphic Tributes

09. Kept From Dust

10. Bloodborne https://ophidianmemory.bandcamp.com/







