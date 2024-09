сегодня



Новое видео KALANDRA



“I Am”, новое видео группы KALANDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “A Frame Of Mind“:



1. I Am (05:32)

2. Untie The Knot (03:52)

3. Are You Ready? (04:31)

4. The State of the World (04:18)

5. Bardaginn (05:33)

6. A Life Worth Living (04:13)

7. I’ll Get There One Day (06:25)

8. Hytta (04:24)

9. Segla (04:58)

10. I Remember A Time (04:20)







