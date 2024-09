сегодня



Новое видео ABRAMELIN



""Sins Of The Father"", новое видео группы ABRAMELIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sins Of The Father, выходящего четвертого октября на Hammerheart Records:



"Conflagration Of The Dreamers"

"The Gory Hole"

"Sins Of The Father"

"Man’s Best Friend"

"Last Rite"

"Shell Of A Man"

"Deceased Estate"

"Meet The Meat"

"Street Art"

"You Bleed, I Feed"







просмотров: 140