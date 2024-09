сегодня



Новое видео STEELCITY



“No Angel”, новое видео группы STEELCITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reverence, выпущенного 20 сентября на Frontiers Music Srl:



"I Ain’t Dreamin’ Bout You"

"Hammer’s Fallin’"

"No Angel"

"Dizzy"

"Walk Away"

"B.A.N.K."

"Midnight Dancer"

"Broken"

"Losing Control"

"Blinded"

"The Journey"







