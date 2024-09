THE STORYTELLER на To The Circle Music

сегодня



THE STORYTELLER заключили контракт с лейблом To The Circle Music, на котором в следующем году ожидается релиз нового альбома:



«Мы с гордостью объявляем о подписании контракта со шведскими хэви-металлистами THE STORYTELLER. THE STORYTELLER — первая хэви-металл группа, присоединившаяся к The Circle. Это произошло не случайно. Хотя мы сосредоточились на более экстремальных аспектах темного звучания, мы давно ожидали чего-то особенного от области традиционного хэви/пауэр-металла, чего-то, что выделялось бы, и мы нашли это в новом материале THE STORYTELLER.



Мечтательные, сказочные, кристальные, горячие и взрывные, их новые песни покорят поклонников традиционного хэви-металла, ищущих чего-то большего. Выпустив уже шесть альбомов и сделав долгую карьеру на концертной сцене, THE STORYTELLER пора сделать большой шаг, выпустив альбом, который станет продолжением их исторического дебюта 2000 года с собственным названием».







