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The Storyteller

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THE STORYTELLER на To The Circle Music



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THE STORYTELLER заключили контракт с лейблом To The Circle Music, на котором в следующем году ожидается релиз нового альбома:

«Мы с гордостью объявляем о подписании контракта со шведскими хэви-металлистами THE STORYTELLER. THE STORYTELLER — первая хэви-металл группа, присоединившаяся к The Circle. Это произошло не случайно. Хотя мы сосредоточились на более экстремальных аспектах темного звучания, мы давно ожидали чего-то особенного от области традиционного хэви/пауэр-металла, чего-то, что выделялось бы, и мы нашли это в новом материале THE STORYTELLER.

Мечтательные, сказочные, кристальные, горячие и взрывные, их новые песни покорят поклонников традиционного хэви-металла, ищущих чего-то большего. Выпустив уже шесть альбомов и сделав долгую карьеру на концертной сцене, THE STORYTELLER пора сделать большой шаг, выпустив альбом, который станет продолжением их исторического дебюта 2000 года с собственным названием».

Sweden's THE STORYTELLER Sign To The Circle Music; New Album Due In 2025




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25 сен 2024
rassol
Воооон тому пидору надо уебать!

просмотров: 116

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