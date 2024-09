все новости группы







24 сен 2024 : Новая песня DREADMASK



Новая песня DREADMASK



Группа DREADMASK заключила соглашение с лейблом WormHoleDeath, на котором первого ноября состоится релиз дебютного ЕР Thy Prime Dread, первая песня из которого, "Ember", доступна для прослушивания ниже.



Состав:



John Kourentas - Lead / Rhythm Guitars and Keys

Antonis Mougiakakos - Bass and Lead Vocals

Zoltán Herczog - Rhythm Guitars and Backing Vocals

Elger van Delft - Drums







