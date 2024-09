сегодня



Новое видео SCHAMMASCH



“Image Of The Infinite”, новое видео группы SCHAMMASCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Maldoror Chants: Old Ocean, выходящего 25 октября на Prosthetic Records:



“Crystal Waves”

“A Somber Mystery”

“Your Waters Are Bitter”

“They Have Found Their Master”

“Image Of The Infinite”

“I Hail You, Old Ocean”







просмотров: 75