Видео с текстом от MERCYLESS



"I Am Hell", официальное видео с текстом от MERCYLES, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Those Who Reign Below", выход которого намечен на 25 октября на Osmose Productions.







