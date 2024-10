сегодня



Видео с текстом от EMPIRES OF EDEN



EMPIRES OF EDEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Guardians Of Time", которая взята из нового альбома "Guardians Of Time":



"The Dawn March"

"Guardians Of Time"

"When Will It End"

"Mortal Rites"

"The Inner Me"

"When The Beast Comes Out"

"Arabian Nights"

"Stand United"

"August Runs Red"

"Baptise This Hell"

"The Devil's Only Friend"

"Baptise This Hell" (Alternate Version) [Bonus Track]







