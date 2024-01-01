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Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
24
Видео с выступления SLAYER
23
Drum-cam от PANTERA
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
19
Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»
14
GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля
12
Лидер OPETH о любви к винилам
10
Соус от SLAYER
9
RATT переиздают дебютный альбом
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Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае
25
Новое видео NIGHTWISH
24
Видео с выступления SLAYER
23
Drum-cam от PANTERA
23
LINKIN PARK исполнили новую песню
19
все новости группы
Astral Doors
Швеция
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.astraldoors.com
Myspace:
http://www.myspace.com/astraldoors
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Astral-Doors/18447721729
27 сен 2024
:
Новое видео ASTRAL DOORS
13 сен 2024
:
Новое видео ASTRAL DOORS
30 авг 2024
:
Новое видео ASTRAL DOORS
8 авг 2014
:
Трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS
27 май 2014
:
Обложка нового альбома ASTRAL DOORS
21 апр 2014
:
ASTRAL DOORS записывают новый альбом
15 дек 2012
:
Барабанщик SABATON выступит с ASTRAL DOORS
6 окт 2011
:
Новое видео ASTRAL DOORS
30 авг 2011
:
Тизер нового альбома ASTRAL DOORS
17 авг 2011
:
Трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS
9 июл 2011
:
Обложка нового альбома ASTRAL DOORS
29 май 2011
:
Сводить новый альбом ASTRAL DOORS будет Daniel Bergstrand
31 мар 2011
:
ASTRAL DOORS о новом диске
3 янв 2011
:
Новая песня ASTRAL DOORS
15 окт 2010
:
Обложка и трек-лист компиляции ASTRAL DOORS
17 авг 2010
:
ASTRAL DOORS выпустят сборник лучшего и DVD
16 авг 2010
:
Видео с выступления ASTRAL DOORS
13 апр 2010
:
Из ASTRAL DOORS ушёл гитарист
22 дек 2009
:
Новая песня ASTRAL DOORS
7 дек 2009
:
Тизер нового альбома ASTRAL DOORS
18 ноя 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS
8 сен 2009
:
Подробности о новом альбоме ASTRAL DOORS
26 апр 2009
:
ASTRAL DOORS работают над новым материалом
22 окт 2008
:
ASTRAL DOORS сочиняют новый материал
7 авг 2007
:
Детали нового альбома ASTRAL DOORS
28 апр 2007
:
Новый диск ASTRAL DOORS будет микшировать Peter Tägtgren
сегодня
Новое видео ASTRAL DOORS
Masters Of The Sky, новое видео ASTRAL DOORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The End Of It All", релиз которого намечен на 18 октября.
http://www.astraldoors.com
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Концерты
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет