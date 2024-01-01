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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
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Astral Doors

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27 сен 2024 : 		 Новое видео ASTRAL DOORS

13 сен 2024 : 		 Новое видео ASTRAL DOORS

30 авг 2024 : 		 Новое видео ASTRAL DOORS

8 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS

27 май 2014 : 		 Обложка нового альбома ASTRAL DOORS

21 апр 2014 : 		 ASTRAL DOORS записывают новый альбом

15 дек 2012 : 		 Барабанщик SABATON выступит с ASTRAL DOORS

6 окт 2011 : 		 Новое видео ASTRAL DOORS

30 авг 2011 : 		 Тизер нового альбома ASTRAL DOORS

17 авг 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS

9 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома ASTRAL DOORS

29 май 2011 : 		 Сводить новый альбом ASTRAL DOORS будет Daniel Bergstrand

31 мар 2011 : 		 ASTRAL DOORS о новом диске

3 янв 2011 : 		 Новая песня ASTRAL DOORS

15 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист компиляции ASTRAL DOORS

17 авг 2010 : 		 ASTRAL DOORS выпустят сборник лучшего и DVD

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления ASTRAL DOORS

13 апр 2010 : 		 Из ASTRAL DOORS ушёл гитарист

22 дек 2009 : 		 Новая песня ASTRAL DOORS

7 дек 2009 : 		 Тизер нового альбома ASTRAL DOORS

18 ноя 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASTRAL DOORS

8 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме ASTRAL DOORS

26 апр 2009 : 		 ASTRAL DOORS работают над новым материалом

22 окт 2008 : 		 ASTRAL DOORS сочиняют новый материал

7 авг 2007 : 		 Детали нового альбома ASTRAL DOORS

28 апр 2007 : 		 Новый диск ASTRAL DOORS будет микшировать Peter Tägtgren
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Новое видео ASTRAL DOORS



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Masters Of The Sky, новое видео ASTRAL DOORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The End Of It All", релиз которого намечен на 18 октября.




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