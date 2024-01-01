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Новое видео ASTRAL DOORS



Masters Of The Sky, новое видео ASTRAL DOORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The End Of It All", релиз которого намечен на 18 октября. http://www.astraldoors.com







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