Новое видео SANDVEISS



"Stand In The Fire", новое видео группы SANDVEISS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stand In The Fire, выходящего 11 октября:



"I'll Be Rising"

"Standing In The Fire"

"Wait And See"

"No Love Here"

"Fade (Into The Night)"

"Gone Away"

"These Cold Hands"

