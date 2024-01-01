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ROSS VALORY не общался с бывшими
ROSS VALORY в недавнем интервью спросили, поддерживает ли он какие-то контакты с бывшими коллегами по группе:
«Ну, я ни с кем не общался, кроме, может быть, [бывшего барабанщика JOURNEY] Steve Smith время от времени. Все разошлись в разные стороны.
Многим интересно, что пошло не так. Я считаю, что мы должны говорить о том, что было хорошо. Все те замечательные музыканты, которые приходили под эту крышу на протяжении десятилетий, музыканты, которые остались, группа, которая осталась, с Arnel'ом [Pineda], Jonathan'ом [Cain, клавишник JOURNEY] и Neal'ом [Schon, гитарист JOURNEY]. Они продолжают работать и по сей день. Я желаю им всего самого лучшего».
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