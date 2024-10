сегодня



Новое видео KREYL



“Nekromanteion of Ephyra”, новое видео KREYL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Obscure Rise of Ancient Eulogy’, выход которого намечен на 18 октября на Inverse Records:



1- Giants of Arto Island 02:52

2- Nekromateion of Ephyra 03:22

3- Medusa’s Death 03:51

4- The Oracle of Delphi 03:22

5- Esoteric Mother of the Waning Moon 03:37

6- The Dark Kingdom of Tartarus 03:50

7- Sparagmos 04:23

8- Hydra of Lerna 03:59

9- The Battle of Typhoon 04:42 https://kreyl.bandcamp.com/







