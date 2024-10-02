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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 17
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Вышел бокс-сет BEASTCRAFT



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Necroeucharist Productions 28 сентября тиражом 50 копий выпустили кассетный бокс-сет BEASTCRAFT“Into Serpent Blood Invocation”.




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2 окт 2024
gravitgroove
В Норвегии нужно срочно переворот устраивать, свергать к ебеням все министерство их культуры, вводить смертную казнь за подражание, иначе потоки клонов Darkthrone не прекратятся.

просмотров: 63

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