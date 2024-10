1 окт 2024



Новое видео VUKOVI



"Gungho", новое видео группы VUKOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома My God Has Got A Gun, выходящего 25 января:



"This Is My Life And My Trauma"

"Gungho"

"My God Has Got A Gun"

"Fallen Beyond"

"Fuc Kit Up"

"Misty Ecstasy"

"Sno"

"Cowboy"

"Peel"

"Kitty"

"Bladed"

"Fire Kingdom"*



* Bonus track, LP only







