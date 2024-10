сегодня



Новое видео HERIN



“The Heart of You", новое видео HERIN, проекта, основанного гитаристом TILES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Hiding In Plain Sight, релиз которого намечен на первое ноября. В записи материала в качестве гостей принимали участие Peter Frampton, Alex Lifeson (Rush), Martin Barre, John O’Hara и Doane Perry (Jethro Tull), Michael Sadler (Saga), Kim Mitchell (Max Webster), Cody Bowles и Kevin Comeau (Crown Lands), Jeff Kollman и Shane Gaalaas (Cosmosquad), Tim Bowness (No-Man), Colin Edwin (Porcupine Tree), Randy McStine (Porcupine Tree), Kevin Chown (Tarja, Chad Smith), Matthew Parmenter (Discipline), Hugh Syme, Johnathan Blake (Kenny Barron), Ben Riley (Mohsen Namjoo), Gary Craig (Bruce Cockburn), и многие другие:



"Warning Signs"

"The Darkest Hour"

"Living In The Night"

"The Heart Of You"

"Secret Adversary"

"A Wrinkle In Time"

"Second Ending"

"Safe House (Isolation)"

"Slow To Crumble"

"Wilderness Years"

"White Dandelions"















