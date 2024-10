сегодня



Новая песня ASSASSIN



"Skullblast", , новая песня группы ASSASSIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Skullblast", выход которого запланирован на первое ноября на Massacre Records:



"Blood For Blood"

"Skullblast"

"In And Out By The Tide"

"Cut Your (Own) Throat"

"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Peter Green Cover)







