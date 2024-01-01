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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 23
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Luna Kills

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Новое видео LUNA KILLS



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"slay ur enemies", новое видео группы LUNA KILLS, доступно для просмотра ниже. Коллектив также сообщил о подписании контракта с лейблом SharpTone Records:

«Мы очень рады объявить о подписании контракта с SharpTone Records! Их стремление поддерживать индивидуальность артистов, как в звуке, так и в стиле, — это то, что нам действительно близко. Нам не терпится начать новую главу в творчестве Luna Kills!»

Finland's LUNA KILLS Sign With SharpTone Records;






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