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Новое видео LUNA KILLS



"slay ur enemies", новое видео группы LUNA KILLS, доступно для просмотра ниже. Коллектив также сообщил о подписании контракта с лейблом SharpTone Records:



«Мы очень рады объявить о подписании контракта с SharpTone Records! Их стремление поддерживать индивидуальность артистов, как в звуке, так и в стиле, — это то, что нам действительно близко. Нам не терпится начать новую главу в творчестве Luna Kills!»











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