сегодня



Новое видео ANCIENT CURSE



Dimension 5, новое видео ANCIENT CURSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Dimension 5”, выход которого намечен на двадцать пятое октября:



1. Forevermore

2. Ave Maria

3. Isolation

4. Dimension 5

5. Deny and Destroy

6. Tunnel Vision (G-LOC Part 1)

7. In Memoriam

8. Dreams of Lucrecia (G-LOC Part 2)

9. Paranormal Coincidence (G-LOC Part 3) https://ancientcurse.de/







+0 -0



просмотров: 67